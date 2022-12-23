В ВСУ прокомментировали "успехи" россиян на Бахмутском направлении

Несмотря на то, что ВСУ продолжают стоять на своих позициях, россияне не прекращают атаковать и поэтому несут огромные потери. Но тактических успехов у оккупантов по-прежнему нет. Было более 15 боестолкновений, в которых враг потерял более 100 человек убитыми и около 200 ранеными. Только на этом направлении за сутки было 266 обстрелов всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Бахмут. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В ВСУ отметили, штурмуя Бахмут россияне потеряли такое огромное количество личного состава и новейшей техники, что минимальное продвижение в сторону Бахмута нельзя называть тактическими успехами.

"Мы уже очень много их техники выбили, то частичные успехи как научный термин вероятно, что так. Как срок достижения тактической цели в войне, то это не соответствует действительности. Когда ты шесть месяцев не можешь взять районный центр, о каком успехе может идти речь?", — отметил Сергей Череватый.

Он добавил, сейчас задача украинской армии на этом направлении не допустить прорыв врага, чтобы он зашел в тыл и окружил украинские войска.

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