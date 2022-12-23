logo

BTC/USD

16876.21

ETH/USD

1224.44

LTC/USD

65.96

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ прокомментировали "успехи" россиян на Бахмутском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ прокомментировали "успехи" россиян на Бахмутском направлении

За сутки было более 15 боестолкновений, в которых враг потерял более 100 человек убитыми и около 200 ранеными

сегодня, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что ВСУ продолжают стоять на своих позициях, россияне не прекращают атаковать и поэтому несут огромные потери. Но тактических успехов у оккупантов по-прежнему нет. Было более 15 боестолкновений, в которых враг потерял более 100 человек убитыми и около 200 ранеными. Только на этом направлении за сутки было 266 обстрелов всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В ВСУ прокомментировали "успехи" россиян на Бахмутском направлении

Бахмут. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В ВСУ отметили, штурмуя Бахмут россияне потеряли такое огромное количество личного состава и новейшей техники, что минимальное продвижение в сторону Бахмута нельзя называть тактическими успехами.

"Мы уже очень много их техники выбили, то частичные успехи как научный термин вероятно, что так. Как срок достижения тактической цели в войне, то это не соответствует действительности. Когда ты шесть месяцев не можешь взять районный центр, о каком успехе может идти речь?", — отметил Сергей Череватый.

Он добавил, сейчас задача украинской армии на этом направлении не допустить прорыв врага, чтобы он зашел в тыл и окружил украинские войска.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, закупает для войны в Украине в Северной Корее (та, понятно, всё отрицает). А аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель Пригожин пытается увеличить роль своей компании в военных операциях в Украине, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну. Есть ли возможность развалить эту ЧВК? Чего в обозримом будущем ожидать от Пригожина и его мини-армии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!