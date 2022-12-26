В ВСУ прокомментировали "бавовну" в Энгельсе

Взрывы в районе военного аэродрома в российском Энгельсе – это последствия того, что Россия творит на украинской территории. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят уже системно, и они только в плюс Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Взрывы. Фото: из открытых источников

"Если русские думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они глубоко ошибались. Такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что Украине это будет только на руку", — заявил Юрий Игнат.

Также в ВСУ отметили, что нужно подождать несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома, которые "обо всем расскажут, что там произошло". Кроме этого, Игнат добавил, что предыдущие подобные "бавовны" приводили к повреждению самолетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ отреагировали на взрывы на аэродроме "Энгельс" – уверяют, что ни один самолет не пострадал, а вот троих военных, которые находились на аэродроме спасти не удалось.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российском городе Энгельс Саратовской области в районе военного аэродрома была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Этот аэродром уже был атакован дроном 5 декабря – перед массированным ракетным ударом россиян по территории Украины. В последнее время участились случаи подобных поражений, а также разнообразных пожаров в стране-агрессоре. О чём это говорит? К чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!