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Гуменюк предупреждает украинцев об усилении российских атак

Наталья Гуменюк предупреждает о возможных предстоящих агрессивных действиях российской армии на территории Украины.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупреждает украинцев об усилении атаки России в ближайшие дни. Причиной этого является новая партия иранских дронов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.

Гуменюк предупреждает украинцев об усилении российских атак

Руководитель объединенного прессцентра Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона "Единые новости" Наталья Гуменюк рассказала об угрозах для украинцев. Руководитель объединенного пресс-центра отмечает, что в последние недели наблюдается уменьшение использования иранских дронов.


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"На данном этапе можем констатировать, что их стало меньше, и использование их группами более компактными, четыре-семь единиц", — отмечает Гуменюк.

Однако, по ее мнению, это свидетельствует о грядущей интенсивности российских атак.

"Это может быть связано с тем, что они ожидают обновления поставок, и снова, буквально через несколько дней, будет усилена атака", — считает Гуменюк.

Руководитель объединенного пресс-центра отметила, что большинство атак россиян с применением иранских беспилотников происходит с побережья Азовского моря и особенно угрожает югу Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская разведка озвучила, сколько процентов западной техники потеряла Украина. Несмотря на потери западной техники, разведчики считают это нормальным явлением во время наступательных операций. Руководитель центра разведки Сил обороны Эстонии указывает, что эта техника лучше советской и даже после уничтожения часто сохраняет жизнь экипажа.

Также "Комментарии" писали о российском военном, расстрелявшем своих на Бахмутском направлении. Причиной инцидента стал внутренний конфликт между русскими солдатами.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3724636-najblizcimi-dnami-slid-ocikuvati-posilenna-atak-dronami-gumenuk.html
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