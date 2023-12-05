В ВСУ предупредили об опасностях на праздники: что может стать целью врага

Торжества и собрания, на которых предусмотрено большое скопление людей с немалой вероятностью, могут стать как цель для захватнических ракет или бомбардировки. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Атаки российских окупантов (фото из открытых источников)

Представители Управления призывают помнить о действующих ограничениях, когда планируются массовые мероприятия на территориях реализации боевых задач, особенно накануне и в то же время зимних торжеств.

При этом отметили, что враги внимательно отслеживают любую информацию о перемещении или собрании украинских военных, гражданских жителей. Поэтому они с большой вероятностью могут быть как цель для ракет захватчиков.

Вместе с тем представители Управления напоминают не сигналы воздушной тревоги и беречь информационную тишину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия и Иран подписали новые декларации. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с визитом в Москву, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи министры заявили, что подписали декларации, которые помогут избегать санкций США.

В начале переговоров Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран подписали совместную декларацию с министром иностранных дел Хосейном Абдоллахианом.

По словам российского министра, такое сближение с Ираном позволит избежать санкций США и их союзников.

Также "Комментарии" писали о том, что в Госдепе США озвучили, как видят окончание войны в Украине . Официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что у Соединенных Штатов есть четкая позиция по окончании войны в Украине. По его словам, Украина должна вернуть себе всю территорию, которую оккупировала Россия.