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В ВСУ предупредили, как РФ будет использовать войска КНДР на войне против Украины

Военных из Северной Кореи россияне будут использовать как «пушечное мясо»

сегодня, 17:48
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Ткачик Олеся

Регулярные войска Северной Кореи могут быть переброшены в Украину для поддержки российских вооруженных сил. Это выгодно как для диктатора Владимира Путина, так и для лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил в эфире 24 канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В ВСУ предупредили, как РФ будет использовать войска КНДР на войне против Украины

Войска КНДР

По его словам, офицеры из Северной Кореи уже находятся на оккупированных территориях Украины и даже попадают под удары ВСУ. Однако у армии КНДР, несмотря на многочисленных генералов с наградами, нет боевого опыта.

Хотя военное сотрудничество между Россией и КНДР продолжается уже несколько месяцев, поставки северокорейских снарядов оказались неэффективными из-за их низкого качества. Кроме того, сама северокорейская армия является более парадной, чем боевой, в отличие от Южной Кореи, чья армия оснащена современным натовским оружием, подчеркнул военный.

Как считает Тимочко, Ким Чен Ын может использовать войну в Украине для подготовки своего войска. По его словам, появление первых северокорейских экспертов в рядах российской армии является сигналом того, что КНДР может отправить больше своих военных в поддержку России.

Военный считает, что Ким Чен Ыну безразлично, если его военные будут использоваться как "пушечное мясо". Его цель – научить командный состав проводить эффективные операции в реальных условиях.

Северная Корея исторически имеет тесную связь с бывшим Советским Союзом, поэтому вероятное вовлечение северокорейских военных в войну следует воспринимать очень серьезно. Хотя у армии КНДР нет достаточного опыта, ее потенциальное участие в войне создает угрозу, особенно если сотрудничество между Россией и КНДР продолжится, добавил Тимочко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что войска КНДР уже находятся в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/kndr-mozhe-vidpraviti-viyska-ukrayinu-navishho-phenyanu-dopomagati_n2660142
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