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В ВСУ появятся специальные бронежилеты

В настоящее время тестируют две модели бронежилетов для женщин

сегодня, 18:38
Автор:
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Константин Куликов
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Женщины одной из воинских частей ВСУ испытывают две модели бронежилетов с конструктивно изогнутой пластиной. Новая разработка учитывает особенности телосложения женщин-военнослужащих. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Минобороны Украины.

В ВСУ появятся специальные бронежилеты

Женский бронежилет

"Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой "брони" к боевым", — отмечают в Минобороне.


Как отмечают военные, Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения Вооруженных Сил Украины проводит такое опытное ношение уже во второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого тестового ношения. После первого испытания производители лучше учли антропометрические данные женщин, чтобы защитницам было удобно работать с оружием. Уже после исследовательского ношения бронежилеты будут проведены лабораторные испытания, в ходе которых опытные образцы будут опробованы в различных климатических условиях.

Женские бронежилеты, в отличие от мужских аналогов, на боковых сторонах имеют демпферные вставки – они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют роль дополнительной защиты.

После завершения испытаний и утверждения эталонных образцов эти бронежилеты будут приняты на обеспечение в ВСУ.

По состоянию на 1 марта 2023 года, в ВСУ работали 60 538 женщин. Из них 42 898 военнослужащих, в том числе 7416 офицерок, 11 215 сержантско-старшинского состава, 22 832 солдаток, 1500 курсанток и 18 101 лиц гражданского состава.

Напомним, что в условиях неурядиц с мобилизацией в Украине заговорили о большем привлечении в армию женщин. В частности, к 1 октября текущего года определенные их категории обязали встать на воинский учет.

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