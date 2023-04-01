В ВСУ появились вездеходы о которых ранее западные партнеры молчали

Кадры с этими специализированными машинами в Украине показали в социальной сети. Ранее о поставках этих машин в Украину не сообщалось. Вероятно, первый был передан из Италии, а второй, скорее всего, из Великобритании или Нидерландов, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".



В Украину доставили вездеходы 206S и BvS 10

Бронетранспортер Bv 206S обладает хорошей проходимостью по труднопроходимой местности. Bandvagn 206S является бронированным вариантом Bv 206 и стоит на вооружении Швеции, Франции, Германии, Италии, Испании и сейчас Украины.

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Вездеход был разработан для работы в условиях Арктики, пустыни или джунглей. Он может перевозить водителя и 11 полностью экипированных бойцов. Три из них размещаются в передней кабине и восемь – в задней. Автомобиль обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и небольших артиллерийских обломков.

Этот бронетранспортер оснащен кольцевой установкой для одного 7,62 мм или 12,7 мм пулемета.

В свою очередь двухзвенный гусеничный бронированный вездеход BvS 10 отличается от Bv 206 или Bv 206S. Это гораздо более крупный и полностью амфибийный бронированный автомобиль, основанный на характерной шарнирно-сочлененной системе рулевого управления с двойной кабиной, типичной для вездеходов Hägglunds.

Основными отличиями от старших моделей Bv206 является более мощный 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins, улучшенный дорожный просвет, трансмиссия и руль. Также он имеет грузоподъемность до 5 тонн и возможность добавления различных модульных подсистем, таких как дополнительная броня, крепеж для оружия.

Недавно территориальной обороне был передан шведский санитарный вездеход Bandvagn 202.

Напомним, "Комментарии" писали, что удары вглубь тылов противника ускорят победу Украины. После принудительной мобилизации, не давшей результата, Минобороны России вернулось к тактике контрактной службы. Чтобы предотвратить усиление российской группировки на фронте, война РФ против Украины должна для вновь призванных солдат заканчиваться еще на полигонах.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Украине стартовал онлайн-курс современной военной выучки.

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