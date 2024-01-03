В ВСУ показали, как Хаймарс уничтожил самый современный радиолокационный комплекс РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бойцы Сил специальных операций ВС Украины вместе с подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали "Хаймарс" по самому современному российскому радиолокационному комплексу "Ястреб-АВ". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командования ССО ВС Украины.
Российский радиолокационный комплекс "Ястреб-АВ". Фото: из открытых источников
Видеокадры того, как украинские защитники уничтожают современное российское оружие, было размещено в соцсетях. В ССО добавили, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.
Обсуждения
Новости