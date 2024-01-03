В ВСУ показали, как Хаймарс уничтожил самый современный радиолокационный комплекс РФ



















Бойцы Сил специальных операций ВС Украины вместе с подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали "Хаймарс" по самому современному российскому радиолокационному комплексу "Ястреб-АВ". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командования ССО ВС Украины.

Российский радиолокационный комплекс "Ястреб-АВ". Фото: из открытых источников

"Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Операторы ССО вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по вражеской цели огонь "Хаймарс". В результате огневого поражения комплекс "Ястреб-АВ" противника уничтожен", – говорится в сообщении.

Видеокадры того, как украинские защитники уничтожают современное российское оружие, было размещено в соцсетях. В ССО добавили, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии.

"С помощью РЛС он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций", — сообщило командование ССО ВС Украины.

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