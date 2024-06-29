В ВСУ ответили, действительно ли готовят нападение на Беларусь

Россия нагнетает в информационном пространстве истерию по ситуации на границе с Беларусью. Украина в этом направлении не планирует никаких наступательных действий, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ситуация на границе с Беларусью остается сложной. Фото из открытых источников

По его словам, РФ придумывает информационные провокации, отрабатываемые белорусскими пограничниками.

"Угроза поступает из Беларуси, поскольку там есть российские ДРГ. Задача россиян проста — за счет нагнетания оттянуть больше наших сил к белорусской границе. Любая информация о нашей активности в пограничье является ложью. Наличие россиян со стороны Беларуси есть, но для вторжения сил у них нет", — отметил Андрей Коваленко.

Как известно, министерство обороны Беларуси заявило, что Украина якобы стягивает войска к белорусской границе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.