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В ВСУ отреагировали на заявление Шойгу об уничтожении Patriot

Юрий Игнат опроверг заявления Шойгу о "уничтожении" Patriot

сегодня, 17:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Зенитный ракетный комплекс Patriot снова продемонстрировал 100%-ю точность, сбил все ракеты "Искандер", которые Россия запустила по Киеву в понедельник, 29 мая. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

В ВСУ отреагировали на заявление Шойгу об уничтожении Patriot

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Юрий Игнат рассказал, Patriot сбил все ракеты, летевшие по баллистике. Это свидетельствует о том, что комплекс цел и невредим.


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"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки Киевской области и шахедами и крылатыми ракетами типа х101-х555. Но наши, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", — рассказал Игнат.

Стоит отметить, 30 мая российские СМИ писали о том, что по словам их министра обороны Сергея Шойгу – российские военные "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Это уже не первое подобное сообщение, когда Россия выдает желаемое за действительное.                                                                                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин спешит с выборами на оккупированных украинских территориях – что это даст Кремлю.

Также издание "Комментарии" сообщало – топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве.

Ранее "Комментарии" писали – у Шойгу отчитались об очередных ударах по Украине.




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Обсуждения

Сашко

сегодня, 18:46

шойгу десантували на патріот і він його загадив


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