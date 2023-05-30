В ВСУ отреагировали на заявление Шойгу об уничтожении Patriot

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Зенитный ракетный комплекс Patriot снова продемонстрировал 100%-ю точность, сбил все ракеты "Искандер", которые Россия запустила по Киеву в понедельник, 29 мая. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Юрий Игнат рассказал, Patriot сбил все ракеты, летевшие по баллистике. Это свидетельствует о том, что комплекс цел и невредим.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Стоит отметить, 30 мая российские СМИ писали о том, что по словам их министра обороны Сергея Шойгу – российские военные "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Это уже не первое подобное сообщение, когда Россия выдает желаемое за действительное.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин спешит с выборами на оккупированных украинских территориях – что это даст Кремлю.
Также издание "Комментарии" сообщало – топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве.
Ранее "Комментарии" писали – у Шойгу отчитались об очередных ударах по Украине.
Обсуждения
Новости
Сашко
сегодня, 18:46
шойгу десантували на патріот і він його загадив