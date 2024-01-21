В ВСУ отреагировали на захват россиянами села Крахмальное: представляет ли это угрозу другим позициям

Украинские силы "отошли на запасные позиции" в Харьковской области, чтобы "сохранить жизнь бойцов" заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Таким образом, в ВСУ отреагировали на информацию Института изучения войны, который сообщил о захвате села Крахмальное в Харьковской области.



ВСУ вышли из села Крахмальное. Фото из открытых источников

Владимир Фитьо в эфире телемарафона отреагировал на захват россиянами села Крахмальное и ответил, несут ли такие действия угрозы в других направлениях.

"Наша основная цель – уберечь жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет", — сказал Фитьо.

Спикер Сухопутных войск отметил, что линия фронта ежедневно меняется, поэтому позиции россиян окажутся непостоянными.

"То, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", — сказал Владимир Фитьо и добавил, что несколько сот метров, которые захватили россияне, не имеют "никакого значения" для общей картины боевых действий.

Спикер Сухопутных войск указал, что в этом населенном пункте до полномасштабного вторжения проживало до 50 человек в пяти домах, которые сейчас разрушены оккупантами. Сам поселок находился под оккупацией РФ сразу после вторжения и был освобожден во время харьковского наступления осенью 2022 года.

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