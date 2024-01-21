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В ВСУ отреагировали на захват россиянами села Крахмальное: представляет ли это угрозу другим позициям

Отступление из села Крахмальное в ВСУ объяснили сохранением жизни украинских бойцов.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Украинские силы "отошли на запасные позиции" в Харьковской области, чтобы "сохранить жизнь бойцов" заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Таким образом, в ВСУ отреагировали на информацию Института изучения войны, который сообщил о захвате села Крахмальное в Харьковской области.

В ВСУ отреагировали на захват россиянами села Крахмальное: представляет ли это угрозу другим позициям

ВСУ вышли из села Крахмальное. Фото из открытых источников

Владимир Фитьо в эфире телемарафона отреагировал на захват россиянами села Крахмальное и ответил, несут ли такие действия угрозы в других направлениях.

"Наша основная цель – уберечь жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет", — сказал Фитьо.

Спикер Сухопутных войск отметил, что линия фронта ежедневно меняется, поэтому позиции россиян окажутся непостоянными.

"То, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", — сказал Владимир Фитьо и добавил, что несколько сот метров, которые захватили россияне, не имеют "никакого значения" для общей картины боевых действий.

Спикер Сухопутных войск указал, что в этом населенном пункте до полномасштабного вторжения проживало до 50 человек в пяти домах, которые сейчас разрушены оккупантами. Сам поселок находился под оккупацией РФ сразу после вторжения и был освобожден во время харьковского наступления осенью 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты признались, для чего им нужна война против Украины.

Также "Комментарии" писали об американском генерале Ходжесе, который рассказал о невероятном провале российских сил.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j5TqaWCCdUg&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB1%2B1
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