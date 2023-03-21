logo

BTC/USD

28245.82

ETH/USD

1819.22

LTC/USD

82.17

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое и намекнули, что россиянам пора собирать чемоданы
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое и намекнули, что россиянам пора собирать чемоданы

В ВСУ предупредили, что взрывы в Джанкое не последние, дальше будет больше

сегодня, 12:04
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Уничтожение российских ракет на территории временно оккупированного Крыма может стать еще одним сигналом для российских захватчиков, что пришло время выводить свои войска. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое и намекнули, что россиянам пора собирать чемоданы

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – отметила Наталья Гуменюк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По ее мнению, россияне попытаются информационно перекрыть новость об уничтоженных в Джанкое "Калибрах", потому что это сильный удар по их имиджу. Долгое время россияне считали, что в Крыму им ничего не угрожает и нет причин считать, что вскоре будет очень громко. Теперь они пытаются разобраться, почему их планы рушатся.

Наталья Гуменюк считает, что оккупационное руководство Крыма продолжит работать по старинке и рассказывать об эффективной работе ПВО.

Кроме того, Гуменюк рассказала, что сейчас россиянам нечем улучшить противовоздушную оборону, потому что санкции очень существенно влияют на военно-промышленный комплекс России.

Читайте также на портале "Комментарии" — главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате ночных взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) был уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". О чем говорит данная информация (по некоторым данным, в ход пошли беспилотники)? Случайно ли этот удар совпал с российско-китайскими переговорами в Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!