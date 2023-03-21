В ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое и намекнули, что россиянам пора собирать чемоданы

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Кравцев Сергей
Уничтожение российских ракет на территории временно оккупированного Крыма может стать еще одним сигналом для российских захватчиков, что пришло время выводить свои войска. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Взрыв. Фото: из открытых источников
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По ее мнению, россияне попытаются информационно перекрыть новость об уничтоженных в Джанкое "Калибрах", потому что это сильный удар по их имиджу. Долгое время россияне считали, что в Крыму им ничего не угрожает и нет причин считать, что вскоре будет очень громко. Теперь они пытаются разобраться, почему их планы рушатся.
Наталья Гуменюк считает, что оккупационное руководство Крыма продолжит работать по старинке и рассказывать об эффективной работе ПВО.
Кроме того, Гуменюк рассказала, что сейчас россиянам нечем улучшить противовоздушную оборону, потому что санкции очень существенно влияют на военно-промышленный комплекс России.
Читайте также на портале "Комментарии" — главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате ночных взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) был уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". О чем говорит данная информация (по некоторым данным, в ход пошли беспилотники)? Случайно ли этот удар совпал с российско-китайскими переговорами в Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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