В ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое и намекнули, что россиянам пора собирать чемоданы

Уничтожение российских ракет на территории временно оккупированного Крыма может стать еще одним сигналом для российских захватчиков, что пришло время выводить свои войска. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Джанкой – это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать", – отметила Наталья Гуменюк.

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По ее мнению, россияне попытаются информационно перекрыть новость об уничтоженных в Джанкое "Калибрах", потому что это сильный удар по их имиджу. Долгое время россияне считали, что в Крыму им ничего не угрожает и нет причин считать, что вскоре будет очень громко. Теперь они пытаются разобраться, почему их планы рушатся.

Наталья Гуменюк считает, что оккупационное руководство Крыма продолжит работать по старинке и рассказывать об эффективной работе ПВО.

Кроме того, Гуменюк рассказала, что сейчас россиянам нечем улучшить противовоздушную оборону, потому что санкции очень существенно влияют на военно-промышленный комплекс России.

Читайте также на портале "Комментарии" — главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате ночных взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) был уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". О чем говорит данная информация (по некоторым данным, в ход пошли беспилотники)? Случайно ли этот удар совпал с российско-китайскими переговорами в Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



