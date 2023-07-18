В ВСУ отреагировали на скопление армии РФ в 100 тыс. солдат на одном из направлений

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отреагировал на мощные силы российской армии в направлении Купянска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Российские военные. Фото из открытых источников

Сергей Череватый объясняет, что это "проблема не нова" и ВСУ отражают все попытки российских сил протиснуться вперед на этом направлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им ни одного прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появилось 100 тысяч", — сказал Сергей Череватый.

По словам спикера Восточного управления, несмотря на большое количество российских войск в направлении Купянска, они некачественно подготовлено и не имеет мотивации к боевым действиям.

Череватый указал, что российская армия разместила более 900 танков в направлении украинских городов Лиман и Купянск. Однако большинство единиц этой военной техники являются устаревшими советскими танками, а новейшее вооружение у россиян встречается все реже по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир батальона, который был одним из "зеленых человечков", захватывавших Крым, был ликвидирован украинскими военными. Вероятно, его убили вместе с российским генерал-лейтенантом Олегом Цоковым во время ракетного удара по скоплению россиян в Бердянске.

Также "Комментарии" писали об Украине заметили модернизированные шведские танки Stridsvagn 122. Таким образом ВСУ расширили количество западных танков в своем арсенале, в котором уже присутствуют немецкие танки Leopard 1, Leopard 2 и британские Challenger 2,