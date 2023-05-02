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В ВСУ отреагировали на планы Кремля – захватить Бахмут до 9 мая

В ВСУ заявили, что скоро россияне установят рекорд Гиннесса по переносу дат захвата городов Донбасса

сегодня, 14:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское руководство хочет захватить Бахмут до 9 мая, но Силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В ВСУ отреагировали на планы Кремля – захватить Бахмут до 9 мая

Бахмут. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что у кремлевской верхушки уже сложилась традиция – постоянно устанавливать какие-то достижения к каким-то датам. Правда, по словам Череватого, эти традиции круто меняют украинские защитники.


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"Они (Ред. – россияне) скоро установят рекорд Гиннесса по перенесению дат, к которым они должны взять что-то. До конца марта они должны были взять весь Донбасс. Первые даты о взятии Бахмута были в июле 2022 года, но он до сих пор стоит. Наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью", — отметил спикер.

К тому же Череватый отметил, что, когда придет время – россияне уже будут отчислять даты, куда они добегут, убегая от украинских войск. 

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