В ВСУ отреагировали на планы Кремля – захватить Бахмут до 9 мая

Российское руководство хочет захватить Бахмут до 9 мая, но Силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что у кремлевской верхушки уже сложилась традиция – постоянно устанавливать какие-то достижения к каким-то датам. Правда, по словам Череватого, эти традиции круто меняют украинские защитники.

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"Они (Ред. – россияне) скоро установят рекорд Гиннесса по перенесению дат, к которым они должны взять что-то. До конца марта они должны были взять весь Донбасс. Первые даты о взятии Бахмута были в июле 2022 года, но он до сих пор стоит. Наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью", — отметил спикер.

К тому же Череватый отметил, что, когда придет время – россияне уже будут отчислять даты, куда они добегут, убегая от украинских войск.

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