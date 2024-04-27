В ВСУ отреагировали на информацию о якобы отводе танков Abrams с поля боя

Американские танки Abrams отлично показывают себя на поле боя. Украина не собирается их прятать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-службу 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

В ВСУ фактически опровергли информацию СМИ о том, что якобы Украина отвела танки Abrams с поля боя.

"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более — оставлять нашу пехоту без столь мощной огневой поддержки", — говорится в сообщении.

Украинские защитники подчеркивают, что не комментируют, с какой целью, куда и что именно перекидывают ВСУ.

Напомним, что США предоставили Украине танки Abrams американского производства. По последним данным, Вашингтон передал 31 танк украинским военным.

На днях издание Associated Press сообщило, что Украина отвела с фронта Abrams.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина так долго ждала от США 31 танк Abrams, говорилось о том, что именно поставки этой техники могут сыграть чуть ли не решающее значение в войне. И теперь вдруг появилась новость Associated Press о том, что украинское командование приняло решение в непростой ситуации об отводе с линии фронта американских танков Abrams M1A1. Якобы одной из причин такого решения является использование оккупантами БПЛА. Почему Украина могла отвести танки Abrams от линии фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.



