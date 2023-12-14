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В ВСУ отреагировали на информацию о возможном захвате Марьинки

Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, соответствуют ли действительности заявления о захвате Марьинки.

сегодня, 09:23
Автор:
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Slava Kot
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Командующий войсками "Таврия" генерал Александр Тарнавский опроверг информацию о захвате Марьинки и заявил, что это "вбросы и провокации" россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegramканал Александра Тарнавского.

В ВСУ отреагировали на информацию о возможном захвате Марьинки

Бригадный генерал Александр Тарнавский. Фото из открытых источников

13 декабря в сети распространилась информация о том, что россияне фактически захватили город Марьинка, Донецкой области. Однако бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что такие заявления не соответствуют действительности, а украинские силы и дальше обороняют город.


"В районе Марьинки противник накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном захвате этого города", — пишет Тарнавский и добавляет, что "оборона Марьинки продолжается".

По словам генерала Александра Тарнавского на Марьинском направлении ВСУ продолжает сдерживать врага, и в районах Новомихайловки и Красногоровки было отбито 11 атак российских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан объяснил необходимость защиты Авдеевки. По его словам, если украинские военные покинут город, то может рухнуть весь фронт, а ВСУ вынуждены будут отступать вглубь на 20 км.

Также "Комментарии" писали о главе Минобороны Рустеме Умерове, который объяснил ситуацию с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других людей в военном руководстве. По словам Умерова, вопрос об увольнении Залужного пока не стоит, а когда будет принято такое решение, то министр обороны объявит его публично.



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Источник: https://t.me/otarnavskiy/382
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