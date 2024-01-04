В ВСУ отреагировали на идею мобилизовать украинцев через лотерею

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Slava Kot
Бывший министр экономики, а ныне член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов, одним из вариантов мобилизации в Украине предложил лотерею. На такие заявления критически отреагировали в ВСУ.
Реакция ВСУ на мобилизацию в Украине через лотерею. Фото из открытых источников
Тимофей Милованов в Facebook заявил, что значительная часть пользователей в социальных сетях поддерживают идею лотереи или жеребьевку для мобилизации.
На такие призывы отреагировал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран, подвергший критике подобные идеи.
Подобную критику также высказали и другие пользователи, которые на сообщение Тимофея Милованова заявили, что из мобилизации пытаются сделать "цирк", а другие указывают, что лотерея — это "неспособность найти обоснованное решение".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Николай Маломуж объяснил, какие шаги необходимо предпринять, чтобы быстрее состоялось окончание войны на условиях Украины.
Также "Комментарии" писали об украинском юристе из Центра поддержки ветеранов, который назвал количество дезертиров в Украине и объяснил, почему бронь через уплату налогов будет иметь негативное отношение в обществе.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:38
В нас купа крайнє-хатних яких з успіхом можуть замінити жінки. Поліцейські жінки у школах з дітьми не впораються? Жінки конторську чиновницьку роботу не зможуть виконувати? Купа міні-котелен обігрівають бюджетні установи там все автоматизовано. У радянські часи там бабусі працювали шкарпетки та рукавички онукам в'язали. Радянська казна не була такою заможною як український бюджет, тому не платила цілий рік, а тільки опалювальний сезон. Тому чоловіки туди не йшли. Що за країну таку збудували яка нікому не потрібна? Десь на краю, біля бюджету, свою хату збудували, а яка влада в центрі буде байдуже. Прийде окупант його обігрівати будуть?
фєдя
сегодня, 12:36
Іван Сірко, Глисти і їх халуї.
фєдя
сегодня, 12:34
Вибори, медицина, освіта ... - лотозабава. І тут забава. Наперсточники все більш нахабніють.
Іван Сірко
сегодня, 12:30
тільки мене примусять ця сволота взяти зброю до рук особливо тцк, мвс, сбу покидьки Я вікеористаю зброю проти нх скільки завалю, скільки і завалю!!! бо ви гірше уже фашистської рашки!!! Кончена влада, кончене поліція та інші силові бандиські формування. Ви не з кацапами воюбєте, а знищуєте Українців скоріше всього для іудеїв та щоб з рашкую розділити Україну. Не вірив і не верю не порошенковй не зеленській банді владі.