В ВСУ отреагировали на идею мобилизовать украинцев через лотерею

Бывший министр экономики, а ныне член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов, одним из вариантов мобилизации в Украине предложил лотерею. На такие заявления критически отреагировали в ВСУ.

Реакция ВСУ на мобилизацию в Украине через лотерею. Фото из открытых источников

Тимофей Милованов в Facebook заявил, что значительная часть пользователей в социальных сетях поддерживают идею лотереи или жеребьевку для мобилизации.

"Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие – нет. И так делает для каждой волны мобилизации", – предложил вариант призыва Милованов.

На такие призывы отреагировал руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран, подвергший критике подобные идеи.

"Две реальности. Член наблюдательного совета Укроборонпрома предлагает для воплощения идеи по мобилизации 500 тыс. украинцев провести по всей стране лото "Забавная Мобилизация"", — пишет в Facebook Таран и добавляет, что "о повышении социальных гарантий военных и их семей, увеличении оклада, гарантий служить за профессию и тому подобное — речь не идет. Только лотерея".

Подобную критику также высказали и другие пользователи, которые на сообщение Тимофея Милованова заявили, что из мобилизации пытаются сделать "цирк", а другие указывают, что лотерея — это "неспособность найти обоснованное решение".

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