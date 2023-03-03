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В ВСУ отработали 2 варианта контрнаступления

Штабные учения позволили отработать несколько сценариев, один из которых будет реализован уже скоро

сегодня, 15:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники провели штабные учения, в рамках которых отрепетировали будущее контрнаступление ВСУ на фронте. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

В ВСУ отработали 2 варианта контрнаступления

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Источники из числа американских военных рассказали журналистам, что учения проходили в Штабе командования армии США в Европе и Африке, которая расположена в немецком городе Висбаден. На учениях присутствовали "самые высокопоставленные генералы президента Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине".


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В рамках штабных учений украинские офицеры пытались выработать наиболее подходящую стратегию будущего контрнаступления. Отрабатывались разные сценарии.

"Украинские официальные лица в конечном итоге решат, какому курсу следовать, а американские военные чиновники, как отмечается, служат своего рода резонатором", – пишет издание.

В материале сообщается, что командующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи после одной из проведенных симуляций похвалил "феноменальную" способность украинцев адаптироваться к ситуации. Он также пообещал, что американцы сделают всё возможное, чтобы украинское контрнаступление состоялось.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/03/02/world/europe/ukraine-us-wargames-germany.html
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