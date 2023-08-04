В ВСУ огорчили россиян заявлением о сроках обучения украинских пилотов на F-16

В Воздушных силах подтвердили, что в конце августа должно начаться обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" сделал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Мы ориентируемся на конец лета по старту отправки пилотов в европейские страны на учения. Надо понимать, что оно не будет быстрым, но и не будет таким долгосрочным, как надеются россияне", – отметил Юрий Игнат.

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Он высказал мнение, что украинские пилоты так же быстро научатся управлять истребителями F-16, как и украинские зенитчики овладели Patriot.

Юрий Игнат подчеркнул, единственное – нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны-партнеры, которые имеют учебные центры, тренажеры, инструкторов, учебные базы и самолеты, чтобы все вовремя подключились к процессу, потому что у Украины нет времени медлить, нужно прогнать через систему обучений огромное количество людей.

По словам Игната, нужно примерно полгода для того, чтобы овладеть западными истребителями, но в отдельных случаях этот срок можно сократить до 4 месяцев.

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