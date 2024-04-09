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В ВСУ очередные кадровые изменения. Кого из командующих отправили в отставку, кто их заменит

В Украине очередные кадровые изменения в ВСУ. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, в отставку отправили генерал-майоров Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова. Первый из них возглавит военную академию

сегодня, 15:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Очередные кадровые изменения произошли в командовании ОК "Юг" и ОК "Запад". С должностей были уволены сразу два командующих. Речь идет о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который возглавлял ОК "Юг", и генерал-майоре Сергее Литвинове, руководителе ОК "Запад".

В ВСУ очередные кадровые изменения. Кого из командующих отправили в отставку, кто их заменит

Андрей Ковальчук

" Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили. Это не последние перемены. Командующим ОК "Юг" назначен генерал Шаповалов. Командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Шведюк Владимир. Раньше он служил в силах ТРО"
, – написал в Фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко.

При этом он добавил, что Герой Украины генерал Андрей Ковальчук перемещен возглавлять Военную Академию.

Вместе с тем, в комментарии к сообщению Гончаренко нардепы Юлия Яцик заявила, что Литвинова нужно было уволить еще до безумных потерь из-за его руководства во время контрнаступления на Запорожском направлении.

Напомним, Сергей Литвинов является генерал-майором Вооруженных сил Украины, был командующим войсками Оперативного командования "Запад" (с 2021 по 2024). Заместитель командующего ОК "Север" по боевой подготовке (2017), командир 17-й отдельной танковой бригады (2015—2017).

Андрей Ковальчук – генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Оперативным командованием "Юг" Сухопутных войск ВСУ (с 2021 года). Командующий объединенной стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Александрия" (2022). Герой Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ряд увольнений в Вооруженных силах Украины начался с отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. После его отставки президент Владимир Зеленский также поставил задачу изменить менеджмент военного командования.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko
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