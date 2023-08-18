В ВСУ объяснили, почему в последнее время участились воздушные тревоги

Участившиеся поднятия в небо в последние дни вражеских МиГов без пуска ракет может говорить о том, что российские войска готовятся "не давать покоя" Украине на День Независимости. Как передает портал "Комментарии", такое предположение эфире общенационального телемарафона озвучила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Российский МиГ. Фото из открытых источников

В Силах обороны юга Украины считают, что противник проводит тренировочные вылеты с целью слаживания, а также выведывания позиций. Каждый раз, как враг подымает в небо самолеты он пытается выявить, где в Украине находятся средства ПВО, чтобы, либо поразить их, либо обойти при пуске ракет или дронов. Разведывательная активность вражеской авиации за последние дни выросла в разы.

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"За минувшие сутки в Николаевской области дважды уничтожали БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Мерлин", который тоже собирал информацию. И залет так глубоко за линию фронта как раз свидетельствует о том, что проверяется наличие и готовность систем ПВО", — рассказала Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" - война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



