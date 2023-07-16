В ВСУ объяснили, почему системы ПВО не могут перенести как можно дальше от жилых домов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на вопрос, можно ли системы противовоздушной обороны перенести подальше от жилых домов, куда попадают обломки от работы ПВО во время российских атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинский телемарафон.

Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников

В эфире общенационального телемарафона Юрия Игната спросили, могут ли системы ПВО размещаться за городом, чтобы таким образом сбивать российские ракеты и дроны до того, как они будут над жилыми домами украинцев.

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"Города защищены таким образом, чтобы взять в кольцо сам населенный пункт и как можно плотнее в нем разместить средства ПВО", — говорит Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ объясняет, почему Украина пока не может поставить средства противовоздушной обороны за пределы населенного пункта.

"Если ПВО поставить где-то дальше, то противник будет пользоваться пробелами и пролетать. Сейчас другого варианта, чтобы охранять город нет", — утверждает Юрий Игнат.

По словам Игната Украина имеет общую границу с Россией границу более 2 тыс. км. Поэтому с существующими советскими и современными западными средствами противовоздушной обороны невозможно закрыть столь большие площади от российских ракет и беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне заставляют использовать ВСУ больше ракет, ведь знают расположение наших ПВО.

Также "Комментарии" писали о большом опросе, который прошел в России. Россиян спросили, поддерживают ли ядерный удар по Украине. Кроме того, граждане России попросили ответить, поддерживают ли они мирные переговоры между Украиной и Россией.