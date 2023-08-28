В ВСУ объяснили, почему РФ уже вторую ночь подряд использует небольшое количество ракет

Российские террористические войска уже вторую ночь подряд придерживаются тактики, когда используют ограниченное количество ракет для обстрелов украинской территории. Таким образом, противник постепенно методически держит нашу страну и Силы обороны в напряжении, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"У них (Ред. – россиян) есть свои определенные задачи, цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. В этот раз на Полтавщине. Это гражданский объект, а туда направили ракеты с Черного моря", — считает спикер.

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По словам Игната, российским войскам поставлена задача – не прекращать обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Это, конечно же, не имеет никакого отношения к ситуации ан поле боя и не может привести к перелому в войне. Главная задача здесь другая – создать панические настроения внутри Украины, постоянно держать наше общество в напряжении.

"Мы видели это с портами в Одесской области и других регионах. Зерно и другая продовольствие. Вот и лицо России, которая устроила здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. А сейчас уже продовольственный сектор", — заявил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что РФ пытается уничтожать нашу экономику и таким образом влиять на психологическое состояние украинцев.

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