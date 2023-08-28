Что заставит Путина пойти на компромисс в войне – какие риски новой мобилизации в РФ

Сообщения ГУР Минобороны Украины о том, что Кремль намерен мобилизовать на войну против Украины еще как минимум 450 тысяч человек дают повод задуматься о том, что Путин не отказался от своих первоначальных планов и готов идти на эскалацию в войне. Что заставит Путина пойти на компромисс в войне? Есть ли риски от того, что российское руководство планирует мобилизовать еще до полумиллиона человек? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин может пойти на какие-то поблажки или его заставят пойти на поблажки

Международный консультант, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что пока украинская армия не одержит весомых побед в войне, не освободит большую часть захваченной россиянами территории, говорить о том, что Путин готов идти на компромиссное решение не приходится.

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"То есть, когда уже что-то будет отвоевано более серьезное, чем сейчас: грубо говоря, Украина пробьет коридор в Мелитополь и к Азовскому морю... Начнет развивать это наступление и там запахнет уже и Крымом, и на севере Донецком запахнет. Здесь Путин может пойти на какие-то поблажки или его заставят пойти на поблажки", – отметил Жирнов.

По его словам, сам Путин вряд ли согласится пойти на компромисс, но его могут вынудить к такому шагу люди из его окружения.

Россия хочет заставить наших партнеров и нас прекратить военные действия и приблизительно к весне потоптаться за столом переговоров

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что российскому командованию вряд ли удастся мобилизовать на войну против Украины около полумиллиона человек. Год назад Кремль едва сумел собрать 250 тысяч россиян. Теперь же российскому руководству сложно будет мобилизовать полмиллиона.

Эксперт добавил, в России сейчас разворачивается кампания угроз и нагнетания ситуации, чтобы заставить граждан страны пойти на войну, а партнеров Украины отказаться помогать.

Роман Свитан считает, что таким разговорами об усилении мобилизации Москва просто хочет заставить Запад прекратить поставки оружия Украине и согласиться на переговоры на условиях РФ.

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