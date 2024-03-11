В ВСУ объяснили, почему люди с инвалидностью получают повестки от ТЦК: как это исправить

Украинские мужчины с инвалидностью могут получить повестку от ТЦК, потому что там могут не знать о состоянии здоровья военнообязанных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север".



Вручение повесток. Фото из открытых источников

В ОК "Север" отреагировали на распространенные жалобы в социальных сетях, где сообщается, что ТЦК раздает повестки мужчинам с инвалидностью и объяснили, почему во время мобилизации в Украине существует такое явление.

"Если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности знать не могут", — сообщает оперативное командование "Север".

В ВСУ объясняют, что таких случаев можно избежать. Согласно постановлению министра обороны №1487, военнообязанные в случае изменения персональных данных должны в течение семи дней сообщить об этом ТЦК. В частности, такая практика касается и при получении инвалидности.

"То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше", — подчеркнули в ОК "Север".

Кроме ТЦК, можно обновить данные для военного учета в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где работают мужчины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некоторые группы пенсионеров будут вынуждены стать на военный учет в ТЦК из-за поправки в законопроект о мобилизации в Украине. Это касается работников уволенных из силовых и таможенных структур.

Также "Комментарии" писали о работнике ТЦК, который рассказал, что вручать повестки по месту жительства нет смысла. В то же время он указал на другие методы провести мобилизацию в Украине.