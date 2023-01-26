В ВСУ объяснили, почему Бахмут и Угледар так важны

Российским захватчикам необходимо совершить прорыв в линии обороны украинских Вооруженных Сил под Бахмутом и Угледаром, чтобы продвинуться вперед, в направлении Славянска, Краматорска и Покровска.

Бои за Бахмут и Угледар (фото из открытых источников)

Об этом сообщает спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.

Как утверждает представитель Восточной группировки ВСУ, военно-политическая верхушка Кремля поставила себе цель — захватить Луганский и Донецкий регион, чтобы представить этот успех, как промежуточную цель упоминавшейся ими "СВО". Однако, чтобы достичь такой цели, захватчикам нужно прорваться через линию украинской обороны возле Бахмута и Угледара.

"Враг очень удачно вел информационные операции с целью вбросить смущение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе", — подытожил Череватый.

Напомним, что комментарии писали о том, что в украинские военные уже планируют следующий шаг в борьбе против России. Дипломаты и политики хотят получить от стран Запада истребители, которые могут быть использованы против российской агрессии. После переговоров в Рамштайне казалось, что танки в Украину не попадут в ближайшее время, однако Германия и США объявили, что они готовы предоставить свои танки украинским военным. Следующим шагом для Украины будет получение истребителей. Об этом заявляли как украинские, так и зарубежные чиновники. Однако в начале войны под запретом и красными линиями были пусковые установки HIMARS, которые ВСУ получили в середине лета, а в 2023 году Украина смогла договориться о танках. Politico утверждает, что в начале войны западные союзники договорились не предоставлять все оружие для Украины, чтобы не получить мощный ответ из России.

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