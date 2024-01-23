В ВСУ объяснили, длительную паузу между российскими ракетными ударами по Украине

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Slava Kot
Спикер обороны юга Украины Наталия Гуменюк объяснила, почему между массовыми ракетными обстрелами Украины прошло 10 дней, тогда как раньше Россия обстреливала каждые 3-5 дней. По ее словам, этому способствовали определенные успехи ВСУ, в том числе и уничтожение российского самолета А-50.
Полковник Наталия Гуменюк. Фото из открытых источников
Россия совершила по меньшей мере четыре массовых ракетных обстрела Украины в январе 2024 года: 2 января; 8 января; 13 января и 23 января. Наталия Гуменюк предположила, что пауза между ракетными обстрелами Украины была необходима России для сбора дополнительной информации.
Также Гуменюк прокомментировала постоянные взлеты российских самолетов МиГ-31, которые, по ее словам они связаны с психологическим давлением на украинцев.
Отметим, что запущенные ракеты с МиГ-31 могут добраться до Харькова менее чем за две минуты, Киева – 3,2 минуты, Львова – 5,4 минуты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине. Гуманитарная координатор ООН Дениз Браун осудила очередной акт российской агрессии.
Также "Комментарии" писали, что россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50.
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