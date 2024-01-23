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В ВСУ объяснили, длительную паузу между российскими ракетными ударами по Украине

В 2024 году Россия провела четыре массовых обстрела Украины, однако перерыв между последними был вдвое длиннее, чем раньше. В ВСУ объяснили, почему так произошло.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Спикер обороны юга Украины Наталия Гуменюк объяснила, почему между массовыми ракетными обстрелами Украины прошло 10 дней, тогда как раньше Россия обстреливала каждые 3-5 дней. По ее словам, этому способствовали определенные успехи ВСУ, в том числе и уничтожение российского самолета А-50.

В ВСУ объяснили, длительную паузу между российскими ракетными ударами по Украине

Полковник Наталия Гуменюк. Фото из открытых источников

Россия совершила по меньшей мере четыре массовых ракетных обстрела Украины в январе 2024 года: 2 января; 8 января; 13 января и 23 января. Наталия Гуменюк предположила, что пауза между ракетными обстрелами Украины была необходима России для сбора дополнительной информации.

"Учитывая некоторые неприятности, которые сложились в России с самолетом-разведчиком, они все же нуждаются в дополнительном сборе информации. Совершенно очевидно, что такая пауза между ракетными атаками могла быть связана с тем, что не хватало информации", — сказала Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Также Гуменюк прокомментировала постоянные взлеты российских самолетов МиГ-31, которые, по ее словам они связаны с психологическим давлением на украинцев.

"В любом случае враг понимает свое превосходство в воздухе, и время от времени его демонстрирует. Психологическое влияние на противника – это тоже элемент гибридной войны", – добавила Наталия Гуменюк.

Отметим, что запущенные ракеты с МиГ-31 могут добраться до Харькова менее чем за две минуты, Киева – 3,2 минуты, Львова – 5,4 минуты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине. Гуманитарная координатор ООН Дениз Браун осудила очередной акт российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50.



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