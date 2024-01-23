В ВСУ объяснили, длительную паузу между российскими ракетными ударами по Украине

Спикер обороны юга Украины Наталия Гуменюк объяснила, почему между массовыми ракетными обстрелами Украины прошло 10 дней, тогда как раньше Россия обстреливала каждые 3-5 дней. По ее словам, этому способствовали определенные успехи ВСУ, в том числе и уничтожение российского самолета А-50.



Полковник Наталия Гуменюк. Фото из открытых источников

Россия совершила по меньшей мере четыре массовых ракетных обстрела Украины в январе 2024 года: 2 января; 8 января; 13 января и 23 января. Наталия Гуменюк предположила, что пауза между ракетными обстрелами Украины была необходима России для сбора дополнительной информации.

"Учитывая некоторые неприятности, которые сложились в России с самолетом-разведчиком, они все же нуждаются в дополнительном сборе информации. Совершенно очевидно, что такая пауза между ракетными атаками могла быть связана с тем, что не хватало информации", — сказала Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

Также Гуменюк прокомментировала постоянные взлеты российских самолетов МиГ-31, которые, по ее словам они связаны с психологическим давлением на украинцев.

"В любом случае враг понимает свое превосходство в воздухе, и время от времени его демонстрирует. Психологическое влияние на противника – это тоже элемент гибридной войны", – добавила Наталия Гуменюк.

Отметим, что запущенные ракеты с МиГ-31 могут добраться до Харькова менее чем за две минуты, Киева – 3,2 минуты, Львова – 5,4 минуты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН отреагировали на российский ракетный удар по Украине. Гуманитарная координатор ООН Дениз Браун осудила очередной акт российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50.