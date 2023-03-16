В ВСУ назвали вероятные цели массированных атак России

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Кравцев Сергей
Российские войска, несмотря на то, что зима закончилась, могут и дальше обстреливать Украину. Целями противника могут быть правительственные здания и инфраструктурные объекты. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: іmil in ua
Спикер отметил, что для оккупантов по-прежнему приоритетными целями остаются так называемые "центры принятия решений", то есть правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны.
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По его словам, Россия также атакует объекты критической инфраструктуры, чтобы нанести вред мирному населению.
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Также издание "Комментарии" сообщало — атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что постараются достать остатки БПЛА, упавшего в море. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать ситуацию и ее возможные последствия.
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