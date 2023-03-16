В ВСУ назвали вероятные цели массированных атак России

Российские войска, несмотря на то, что зима закончилась, могут и дальше обстреливать Украину. Целями противника могут быть правительственные здания и инфраструктурные объекты. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: іmil in ua

Спикер отметил, что для оккупантов по-прежнему приоритетными целями остаются так называемые "центры принятия решений", то есть правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Правительственные здания — это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности", — отметил Игнат.

По его словам, Россия также атакует объекты критической инфраструктуры, чтобы нанести вред мирному населению.

"Также транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может доставить горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в Украине участились воздушные тревоги – что задумали россияне.

Также издание "Комментарии" сообщало — атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что постараются достать остатки БПЛА, упавшего в море. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать ситуацию и ее возможные последствия.



