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В ВСУ назвали три области, где может произойти новое вторжение россиян

Повторное вторжение со стороны Беларуси может произойти из-за попытки агрессора перерезать Украине пути поставок западного оружия

сегодня, 14:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники активно готовятся к возможному нападению российских войск с территории Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области. Ровенская и Волынская области не были атакованы в первый месяц полномасштабного вторжения. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью, которое транслировалось во время общенационального телемарафона, рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.                

В ВСУ назвали три области, где может произойти новое вторжение россиян

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Генерал-лейтенант отметил, что агрессор понимает, какую важность имеют для ВСУ поставки новейшего западного вооружения от союзников. Поэтому хочет прервать эти цепочки. При этом Сергей Наев отметил, что для украинской армии такие задачи страны-агрессора не есть новостью и есть четкое понимание, как действовать в случае таких попыток россиян.

"Это одна из задач агрессора — прервать нам пути поставок западного оружия, которое мы получаем от наших партнеров. Такие вопросы отрабатывались еще в мирное время, до начала полномасштабной агрессии, соответственно, мы понимаем, как действовать, и принимаем те меры, которые необходимо принять", — сказал Сергей Наев.

Стоит отметить, что российские войска уже использовали территорию Беларуси, чтобы оккупировать Киевскую и Черниговскую области. Тогда они прорвались именно в эти области. Но удержать контроль не сумели. ВСУ выбили оккупантов со своих территорий. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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