В ВСУ назвали следующий населенный пункт, который пытается захватить армия РФ после Авдеевки

После вывода украинских военных из Авдеевки и захвата города оккупационными силами, россияне начали активное наступление на новый населенный пункт – поселок Ласточкино, расположенный в нескольких километрах от захваченной Авдеевки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лыховия в эфире телемарафона.



Россияне пытаются оккупировать село Ласточкино. Карта: Deep State

Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий заявил, что украинские военные вышли из Авдеевки на новые позиции и продолжают сдерживать российскую агрессию на войне в Украине.

"У Авдеевки все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокирования, отведены на новые сравнительно более выгодные позиции. Продолжают выполнять боевые задачи. Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", — сказал Лыховий.

По словам спикера Сил обороны "Таврия" россияне активно пытаются наступать на следующий населенный пункт вблизи Авдеевки — поселок Ласточкино. Подразделения ВСУ за сутки смогли отразить на этом направлении 14 атак российских оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какие потери понесли россияне за четыре месяца активных штурмов Авдеевки. Осинт-аналитики подсчитали количество утраченной техники с обеих сторон, а пресс-секретарь ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий озвучил российские потери личного состава, в том числе количество убитых и раненых российских солдат.

Также "Комментарии" писали, что российская авиация нанесла удар по своему подразделению в Авдеевке.