В ВСУ назвали самый тяжелый месяц 2023-го года

Декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год. Причина – постоянные штурмы российских оккупантов в районе Марьинки и Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Самый тяжелый месяц, по моему личному мнению, последний. Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но сует вперед и пытается взять или до конца года, есть ли какой-то другой срок. Но я считаю, что за количеством атак, по давлению на наши подразделения — крайний месяц этого года самый тяжелый", — отметил Штупун.

Военный также прокомментировал заявления оккупантов о якобы захвате Марьинки. Он отметил, что в полностью разрушенном городе на севере еще находятся украинские подразделения, поэтому пропаганда противником – это одно, а реальность – совсем другое.

"Пока враг продолжает обстреливать наши подразделения из артиллерии. Дальше он пытается больше давить уже на Новомихайловку", — отметил спикер.

Как сообщил Штупун, на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов, а по сравнению с позапрошлой в два раза возросло применение дронов-камикадзе — почти до сотни.

"На четырех направлениях зафиксированы сбросы управляемых авиабомб, то есть, по всей линии боевого столкновения враг активизировал авиацию. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Продолжает активные пехотные атаки при поддержке очень большого количества бронетехники", — рассказал спикер.

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