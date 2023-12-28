В ВСУ назвали самый тяжелый месяц 2023-го года

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Кравцев Сергей
Декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год. Причина – постоянные штурмы российских оккупантов в районе Марьинки и Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
ВСУ. Фото из открытых источников
Военный также прокомментировал заявления оккупантов о якобы захвате Марьинки. Он отметил, что в полностью разрушенном городе на севере еще находятся украинские подразделения, поэтому пропаганда противником – это одно, а реальность – совсем другое.
Как сообщил Штупун, на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов, а по сравнению с позапрошлой в два раза возросло применение дронов-камикадзе — почти до сотни.
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