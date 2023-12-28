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В ВСУ назвали самый тяжелый месяц 2023-го года

В ВСУ рассказали о штурмах россиян на Таврическом направлении

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год. Причина – постоянные штурмы российских оккупантов в районе Марьинки и Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В ВСУ назвали самый тяжелый месяц 2023-го года

ВСУ. Фото из открытых источников

"Самый тяжелый месяц, по моему личному мнению, последний. Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но сует вперед и пытается взять или до конца года, есть ли какой-то другой срок. Но я считаю, что за количеством атак, по давлению на наши подразделения — крайний месяц этого года самый тяжелый", — отметил Штупун.

Военный также прокомментировал заявления оккупантов о якобы захвате Марьинки. Он отметил, что в полностью разрушенном городе на севере еще находятся украинские подразделения, поэтому пропаганда противником – это одно, а реальность – совсем другое. 

"Пока враг продолжает обстреливать наши подразделения из артиллерии. Дальше он пытается больше давить уже на Новомихайловку", — отметил спикер.

Как сообщил Штупун, на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов, а по сравнению с позапрошлой в два раза возросло применение дронов-камикадзе — почти до сотни.

"На четырех направлениях зафиксированы сбросы управляемых авиабомб, то есть, по всей линии боевого столкновения враг активизировал авиацию. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Продолжает активные пехотные атаки при поддержке очень большого количества бронетехники", — рассказал спикер.

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