В ВСУ назвали одно из направлений, где россияне пытаются контратаковать

В эти дни на Таврическом направлении несколько снизилась активность боевых действий. Несмотря на это оккупационные войска пытаются вести локальные контратаки, однако эти попытки безуспешны. Как передает портал "Комментарии" спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В районе Верхового враг пытался контратаковать, в районе Старомайорского. Продолжает свои попытки безуспешные в районе Марьинки. Возле Авдеевки в настоящее время мы врага успокоили", — рассказал Александр Штупун.

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Спикер подчеркнул, что во время этих контратак россияне теряют значительное количество техники и личного состава.

Александр Штупун добавил, противник также несколько уменьшил и применение авиации на этом направлении. Представитель пресс-центра видит несколько причин, по которым россияне прибегают к таким действиям. Первая из них – уменьшение количества боеприпасов, склады с которыми активно уничтожают украинские защитники.

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