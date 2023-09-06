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В ВСУ назвали населенный пункт, освобождение которого станет значительным ударом по войскам РФ

Спикер Восточной группировки войск ВСУ назвал село, освобождение которого создаст много хлопот россиянам.

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Украинские войска получают определенные успехи на южном фланге близ Бахмута, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш и добавил, что освобождение села Клищиевка станет "значительным ударом" для российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В ВСУ назвали населенный пункт, освобождение которого станет значительным ударом по войскам РФ

Освобождение Клещиевки будет значительным ударом для россиян. Фото из открытых источников

Евлаш сообщил, что россияне уже начинают подготовку к отступлению на южном фланге Бахмута и закрепляются вглубь оккупированных территорий.


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"Когда мы освободим уже Клищиевку, это для противника будет значительным ударом, ему придется отходить и закрепляться на новых рубежах", — сказал Илья Евлаш.

Спикер Восточной группировки утверждает, что после деоккупации Клищиевки оккупанты перейдут на более глубокие позиции, которые уже определены командованием армии РФ. Военный считает, что впоследствии российские силы могут "начать сыпаться" в этом направлении.

"Бой покажет. Но я могу сказать, что потеря Клищиевки оккупантами, возвращение ее под украинский контроль создаст для них много хлопот", — считает Евлаш.

В ВСУ назвали населенный пункт, освобождение которого станет значительным ударом по войскам РФ - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы удачно давят на российских оккупантов и заставляют пропагандистов придумывать новые термины для ситуации на фронте. Коллаборант Евгений Балицкий заявил, что российские войска "тактически покинули" населенный пункт.

Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнике Александре Сырском, который назвал направление, где российские силы готовятся к реваншу. По словам украинского генерала, главная задача ВСУ — это сдержать россиян на этом участке фронта.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-klishchivka-bakhmut-zvilnennia/32579624.html
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