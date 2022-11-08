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В ВСУ назвали направления фронта, где Россия несет огромные потери

Сегодня вражеский Су-25 выпустил ракеты по своим позициям

сегодня, 16:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Наступление российских захватчиков на Донбассе с каждым днем превращается настоящий ад. Бахмут, Авдеевка, Угледар – это те направления фронта, на которых российские оккупанты несут огромные потери. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В ВСУ назвали направления фронта, где Россия несет огромные потери

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что "это эпицентр российской войны сейчас, там идут самые жестокие, кровавые бои".

По словам Сергея Череватого, Россия применяет все виды вооружения, которые имеет, в первую очередь артиллерию, реактивные системе залпового огня (РСЗО) и авиацию.                                                 

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки авиация была применена 12 раз. Правда, один раз они применили Су-25, который выпустил ракеты по своим позициям", — заявил Череватый.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с РФ. Это: восстановление территориальной целостности нашей страны; уважение Устава ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что агрессия не повторится. Существует ли шанс, что эти условия будут выполнены? Если нет – то каким образом может завершиться эта война? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                 

Также издание "Комментарии" сообщало — в России готовы к переговорам с Украиной без предварительных условий. В МИД России озвучили новое предложение.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg&feature=youtu.be
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