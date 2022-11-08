В ВСУ назвали направления фронта, где Россия несет огромные потери

Наступление российских захватчиков на Донбассе с каждым днем превращается настоящий ад. Бахмут, Авдеевка, Угледар – это те направления фронта, на которых российские оккупанты несут огромные потери. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что "это эпицентр российской войны сейчас, там идут самые жестокие, кровавые бои".

По словам Сергея Череватого, Россия применяет все виды вооружения, которые имеет, в первую очередь артиллерию, реактивные системе залпового огня (РСЗО) и авиацию.

"В частности, на Донецком направлении за эти сутки авиация была применена 12 раз. Правда, один раз они применили Су-25, который выпустил ракеты по своим позициям", — заявил Череватый.

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