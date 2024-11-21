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В ВСУ назвали направление, на которое приходится 85% потери РФ в войне

В ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что россияне все никак не успокоятся на Кураховское направление, усиливают свое наступление и платят за это жизнями и уничтоженной техникой

сегодня, 12:54
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор не оставляет попыток достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходятся на Кураховское направление. Как передает портал "Комментарии", об этом эфире общенационального телемарафона рассказал спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

В ВСУ назвали направление, на которое приходится 85% потери РФ в войне

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Спикер отметил, противник продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, несмотря на потери и планы Украины по применению дальнобойного вооружения.

"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону", — добавил Назар Волошин.

Читайте также на портале "Комментарии" — журналисты и исследователи предполагают, что Россия потеряла больше солдат в этой войне, чем любая индустриально развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны. Журналисты российского издания "Медиазона" и Русской службы Би-би-си ведут подсчет погибших в войне российских солдат, собирая и перекрестно проверяя публичную информацию – такую как новости, некрологи, фотографии надгробий с кладбищ и тому подобное. Об этом пишет NYT.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.




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