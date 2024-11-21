В ВСУ назвали направление, на которое приходится 85% потери РФ в войне

Страна-агрессор не оставляет попыток достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходятся на Кураховское направление. Как передает портал "Комментарии", об этом эфире общенационального телемарафона рассказал спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Спикер отметил, противник продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, несмотря на потери и планы Украины по применению дальнобойного вооружения.

"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону", — добавил Назар Волошин.

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