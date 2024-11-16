Разведка узнала о новой проблеме РФ из-за огромных потерь на войне

В России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

"Масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают РФ к очередным попыткам расширить объемы их подготовки", — заявили в ГУР.

Отмечается, что до конца 2024 года в России планируют запустить 33 новых центра военной подготовки в дополнение к почти сотне имеющихся.

Такая активизация российских "вождей" свидетельствует, что кадровый кризис командного состава оккупационной армии усугубляется, добавили в ГУР.

В украинской разведке также акцентировали, что младший офицер российской армии выполняет прежде всего функцию погонщика пехоты на штурм непосредственно на поле боя, что и объясняет высокий уровень потерь и острый дефицит лейтенантов в РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" - темпы прироста погибших россиян в Украине в последние месяцы самые высокие с начала войны. Журналистам BBC вместе с изданием "Медиазона" удалось установить имена 78 329 российских военных, погибших на войне в Украине.

Сообщается, что показатели осенних месяцев превышают прошлогодние в 1,6 раза и более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

По данным изданий, сейчас средний возраст ликвидированных россиян составляет 38 лет, в то время как в первые месяцы вторжения в Украину преимущественно погибали 21-летние.

В течение сентября 2024 ежедневно журналисты в среднем фиксировали сообщения о гибели 140 российских военных. Показатели октября стали еще выше – подтверждалось в среднем 152 смерти россиян в сутки.

По их данным, темпы роста потерь РФ за последние два месяца в 1,6 раза превышают средние ежедневные показатели 2023 года, когда фиксировали около 90 смертей в сутки.



