Уровень потерь в войне просто колоссальный: на Западе спрогнозировали, готов ил Путин остановиться

Журналисты и исследователи предполагают, что Россия потеряла больше солдат в этой войне, чем любая индустриально развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны. Журналисты российского издания "Медиазона" и Русской службы Би-би-си ведут подсчет погибших в войне российских солдат, собирая и перекрестно проверяя публичную информацию – такую как новости, некрологи, фотографии надгробий с кладбищ и тому подобное. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет NYT.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

"Эта работа позволила создать самую полную базу данных подтвержденных российских боевых потерь: 78 000 солдат по состоянию на ноябрь, не считая украинских сепаратистов и иностранцев, воюющих на стороне России. (Аналогичный, но менее прозрачный подсчет потерь Украины по состоянию на середину ноября обнаружил 65 000 погибших солдат)", – пишет NYT.

В то же время издание акцентирует, что подсчет "Медиазоны" является неполным, потому что некоторые солдаты не оставляют следов после смерти. Сами же журналисты считают, что они зафиксировали около половины всех смертей российских военных.

Военная разведка Украины и многих стран НАТО предоставляет собственные оценки российских потерь. Все они утверждают, что по состоянию на октябрь Россия потеряла от 600 000 до 700 000 солдат убитыми и ранеными.

Издание акцентирует, что эти ведомства не разглашают свои методы, тогда как чиновники и военные аналитики, знакомые с расчетами, говорят, что разведка обычно обнародует "верхнюю границу" своих внутренних оценок, включая легкие ранения.

Однако NYT напоминает, что, несмотря на потери, путинский режим полон решимости продолжать войну, ведь в России еще есть кого мобилизовать.

"Безусловно, потери – это лишь одна сторона медали. В войне на истощение, как это происходит в Украине, еще одной важной переменной является формирование новых войск. В июне Министерство обороны России насчитало 33 миллиона мужчин, годных к военной службе, согласно правительственной базе данных, полученной Meduza. Это по сравнению с 6 миллионами потенциальных солдат, которые проживали в Украине до вторжения России в 2022 году", – пишет издание.

NYT напоминает, что россиян привлекают постоянно растущие бонусы, зарплаты и компенсационные выплаты для тех, кто подпишет контракт с Минобороны РФ. Кремль также ищет новых боевиков за пределами своих границ, привлекая добровольцев из десятков развивающихся стран, а также войска своего союзника Северной Кореи.

"Такие темпы рекрутирования позволили российским военным не только пополнить потери, но и создать новые подразделения. В этом месяце Пентагон заявил, что Кремль собрал объединенные силы из 50 000 российских и северокорейских военнослужащих для вытеснения украинских сил из Курской области России", – заключает NYT.

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