В ВСУ назвали направление, где вскоре может активизировать враг

Российские оккупационные войска могут вскоре активизировать боевые действия на юге Украины. Противник проводит перегруппировку и логистическое обеспечение. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, за прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлении враг нанес авиационные удары, а также применял управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию.

В частности, на Херсонском или Приднепровском направлении, как рассказал спикер Сил обороны Юга, противник один раз безуспешно пытался штурмовать позиции украинских воинов. Также осуществлял обстрелы самого Херсона и прилегающих к правому берегу территориальных общин.

"Враг сейчас проводит перегруппировку и пытается проводить логистическое обеспечение. И постоянно проводит разведывательные мероприятия. Все говорит о том, что вскоре оккупанты начнут активизацию боевых действий", — добавил он.

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