Война в Украине подошла к решающей фазе: почему может затянуться на 7-летний цикл

Недавний ракетно-дроновый удар РФ по Киеву может быть специальной политической операцией Кремля, чтобы протестировать реакцию западных партнеров Украины. А сама реакция должна стать предпосылкой, либо для скоро завершения войны, либо для ее затягивания. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Возможно россияне провели в рамках воздушной операции какую-то специальную политическую операцию, направленную на достижение каких-то целей, а именно, чтобы лидеры "Большой семерки" и НАТО приняли какое-то решение. Именно конкретно по данному удару. То есть, россияне нанесли удар, чтобы ждать ответа, но не от Украины, а от наших стратегических партнёров. И данный ответ покажет, завершается ли российско-украинская война в трёхлетней фазе или второй вариант – НАТО отвечает, и война переходит в семилетний цикл уже между Россией и отдельными членами НАТО", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом он уточнил, что продолжение войны уже может быть не только на территории Украины. Война будет расширяться на территории тех стран, которые вступят в войну. И дальше война по лестнице Германа Кана должна привести к нанесению тактических ядерных ударов, но не по территории Украины, а по территории стран Восточной или Западной Европы, считает Олег Стариков.

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