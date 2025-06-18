Летнее наступление: кроме Константиновки и Покровска РФ хочет взять еще один город

Для летней наступательной кампании для вражеского войска приоритетными направлениями остаются Покровск и Константиновка в Донецкой области, а недавно враг начал также проявлять интерес к продвижению в Купянск на Харьковщине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что российские войска, прежде всего, делают акцент наступательных действий на Донецкой области. Для них приоритет – это полный восторг крупных городов – Константиновки и Покровска.

"Оккупанты в этой наступательной летней кампании будут пытаться захватить именно эти города. То есть они хотят выйти на Константиновку и получить прямую дорогу на Славянск, срезать выступление возле Северска и попытаться охватить Покровск. Ведь пока сделать это очень непросто", — отметил Пехньо.

По словам обозревателя, план для россиян – начать городские бои в Купянске зимой этого года.

По мнению осматривала, Донбасс, как был, так и остается приоритетной целью врага. На втором месте – Купянск. По Купянщине есть амбиции врага развивать наступление. А такие направления как Сумщина, Запорожье и Херсонщина могут быть отвлекающими направлениями.

Читайте на портале "Комментарии" — прорыв врага на с. Запорожье Донецкой области с последующим закреплением принесет очень большие проблемы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Также издание "Комментарии" сообщало – инженерно-фортификационные сооружения (ИФС) продолжают быть одной из наиболее актуальных тем для обсуждений, а в силу активных продвижений врага в Сумской области возникает много вопросов по строительству обороны там. По примеру проверки фортификаций на Днепропетровщине команда проекта DeepState решила проверить линии обороны на Северо-Слобожанском направлении.



