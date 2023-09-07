В ВСУ назвали направление, где уничтожили более сотни оккупантов с техникой

На Таврическом направлении украинские защитники за последние сутки уничтожили 114 российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В целом, за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции и совершил 780 обстрелов, нанес один ракетный и 21 авиаудар. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 527 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 307 человек (безвозвратные — 114, раненые — 187, плен — 6)", — говорится в сообщении.

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Также, по его словам на этом направлении ВСУ уничтожили 59 единиц военной техники противника.

В частности, как уточнил командующий, один танк, 13 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, один ПТРК, два СПГ, 30 БПЛА, шесть единиц автомобильной техники.

"Также были уничтожены три склада боеприпасов врага", — добавил Тарнавский.

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