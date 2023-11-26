В ВСУ назвали город, который россияне снова хотят захватить

Российские силы хотят прорвать оборону Украины и взять под контроль город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление руководителя службы по связям с общественностью Сухопутных войск Владимира Фитьо в эфире телемарафона.



Россияне планируют повторно оккупировать Купянск. Фото из открытых источников

По словам Фитьо, российские войска имеют цель вновь оккупировать украинские территории, в том числе и Купянск.

"Действительно, российские оккупанты не отказались от своих намерений относительно наступления на Купянск. Они хотят его снова оккупировать", — рассказал Владимир Фитьо.

По словам руководителя службы по связям с общественностью, украинские войска смогли отразить четыре атаки российских оккупантов вблизи поселков Ивановка и Синьковка. Захват Синьковки позволит россиянам продолжить наступление на Купянск.

Владимир Фитьо рассказал, что, несмотря на значительные потери в технике и живой силе, россияне не отказываются от попыток захватить больше украинских территорий и находятся в поиске слабых мест. На этих позициях россияне часто используют штурмовые отряды из бывших узников, бросаемых в бой на "мясо".

Напомним, что россияне оккупировали Купянск 27 февраля 2022 года. Украинские военные подошли к городу 8 сентября 2022 года, а еще через два дня полностью освободили Купянск от российских оккупантов и установили сине-желтый флаг.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные покидают позиции в Авдеевке вблизи промышленной зоны. Россияне там добились частичных успехов из-за большого количества техники и преобладающего человеческого ресурса.

Также "Комментарии" писали, что Путин выпустил на свободу людоеда из Сахалина после войны в Украине. Россиянин сидел в тюрьме за убийство, однако был ранен, вернулся в Россию и получил помилование от российского президента за участие в войне в Украине.