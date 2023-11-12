В ВСУ назвали город, который Россия хочет захватить: армия РФ начала давить с новой силой

Российская армия начала с новой силой давить на Бахмутском направлении, чтобы снова оккупировать город и вернуть его под свой контроль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, которое прозвучало в эфире телемарафона.



Россия возобновила военные действия вблизи Бахмута. Фото из открытых источников

Владимир Фитьо заявил, что российские войска неделю назад вышли из обороны и начали активные военные действия вблизи Бахмута.

"Противник перешел к активной обороне, поэтому пытается отбить утраченные ранее позиции. И, соответственно, на Бахмутском направлении и к югу от Бахмута враг пытается давить на наши Силы обороны", — сказал Фитьо и добавил, что "активность на данном направлении началась с новой силой".

Представитель ВСУ объясняет, что подобными военными действиями россияне хотят найти слабые места в ВСУ, однако украинские военные обстреливают российские позиции. Это свидетельствует и о значительных потерях россиян. Например, по словам Фитьо, за минувшие сутки около Бахмута было ликвидировано 140 россиян и уничтожено 28 единиц военной техники, 10 из них это разные артиллерийские системы. В общей сложности по данным Генштаба ВСУ ликвидировали 1100 российских оккупантов за прошлые сутки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном, который рассказал, что происходит в боях вблизи поселка Степное на Авдеевском направлении и кто контролирует местные терриконы. По словам военного, россияне закрепляют и перегруппировываются на этом направлении.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, сравнившем потери Украины и России в войне. По словам президента Украины, ВСУ за 20 месяцев войны имеют в несколько раз меньшие потери, чем армии России.