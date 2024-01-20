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В ВСУ говорят о массированных штурмах россиян двух населенных пунктов на Донбассе

По информации ВСУ, оккупанты сконцентрировались на Авдеевке и Новомихайловке

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска сосредоточились на штурмах Авдеевки и Новомихайловки на Марьинском направлении. Захватчики атакуют, практически не задействовав технику. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун.

В ВСУ говорят о массированных штурмах россиян двух населенных пунктов на Донбассе

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Он отметил, что российские оккупанты не нанесли ни одного авиаудара за вчера, но совершили три ракетных удара из ЗРК С-300 по Донецкой области и продолжают активно применять артиллерию. Перед этим россияне неделю активно использовали авиацию.

По словам спикера, есть много причин, почему оккупанты уменьшили активность авиации. Среди них возможное обслуживание самолетов, проблемы с доставкой боеприпасов или погода.

Александр Штупун добавил, что россияне акцентируют штурмовые действия на Авдеевке и Новомихайловке.

"Это на Марьинском направлении Новомихайловка. И в основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники", — сказал спикер.

За минувшие сутки российская армия совершила 592 артиллерийских обстрела на Таврическом направлении. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:45

По брехломарафону? Ось так вони і вивчають що відбувається на фронті.


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