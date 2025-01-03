В ВСУ будут забирать всех от 18 до 70 лет: правильна ли это идея

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Кравцев Сергей
В СМИ не перестают обсуждать возможность снижения мобилизационного возраста. При этом, на сегодняшний день никаких подобных законодательных инициатив в Верховной Раде нет. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Стоит ли снижать мобилизационный возраст? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Военный аналитик, командующий Аэромобильными войсками Украины в 2005 году Иван Якубец в эфире канала "Киев 24" отметил, что в Вооруженные силы Украины должны идти все от 18 до 70 лет и старше, кто способен держать оружие в руках.
Эксперт отметил, что в 2025 году не ожидает значительных изменений в контексте войны. "Прежде всего, потому что мы как государство… не провели соответствующим образом мобилизацию. Не хватает людей на фронте. Говорят, не хватает оружия. Но что-то мне не очень в это верится. Больше всего я считаю, что не хватает людей на фронте" фронте", — отметил Якубец.
В то же время российские кафиры, продолжил он, "это отметили и продвигаются по всем направлениям, где нет плотной городской застройки".
Иван Якубец подчеркнул, что украинцы должны "напрячься". Ведь реальность такова, что в Вооруженные силы нужно идти всем: от 18 до 70 и старше, кто способен носить оружие в руках.
Британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж в интервью LIGA.net отметил, что решение о снижении мобилизационного возраста не будет правильным для Украины.
Эксперт добавил, что в США отмечают мобилизацию в США, поскольку самому Вашингтону это помогло для войны во Вьетнаме.
Кроме того, Ледвидж напомнил, что даже во время холодной войны СССР планировал пользоваться численным преимуществом, поэтому для россиян это давняя тактика.
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