В ВСУ будут забирать всех от 18 до 70 лет: правильна ли это идея

В СМИ не перестают обсуждать возможность снижения мобилизационного возраста. При этом, на сегодняшний день никаких подобных законодательных инициатив в Верховной Раде нет. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Стоит ли снижать мобилизационный возраст? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Всех должны призывать, мобилизовать

Военный аналитик, командующий Аэромобильными войсками Украины в 2005 году Иван Якубец в эфире канала "Киев 24" отметил, что в Вооруженные силы Украины должны идти все от 18 до 70 лет и старше, кто способен держать оружие в руках.

Эксперт отметил, что в 2025 году не ожидает значительных изменений в контексте войны. "Прежде всего, потому что мы как государство… не провели соответствующим образом мобилизацию. Не хватает людей на фронте. Говорят, не хватает оружия. Но что-то мне не очень в это верится. Больше всего я считаю, что не хватает людей на фронте" фронте", — отметил Якубец.

В то же время российские кафиры, продолжил он, "это отметили и продвигаются по всем направлениям, где нет плотной городской застройки".

"В полях они сейчас очень активно действуют и имеют определенные успехи", – сказал военный аналитик.

Иван Якубец подчеркнул, что украинцы должны "напрячься". Ведь реальность такова, что в Вооруженные силы нужно идти всем: от 18 до 70 и старше, кто способен носить оружие в руках.

"Всех должны призывать, мобилизовать. Для того чтобы создавать соответствующие даже пехотные подразделения, которые будут зарываться в землю и держать врага. Потому что враг сейчас использует небольшими тактическими группами все пробелы между нашими боевыми порядками обороны и таким образом… заставляет нас отступать и отступать", — отметил Якубец.

Зеленский прав, что хочет сохранить молодежь

Британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж в интервью LIGA.net отметил, что решение о снижении мобилизационного возраста не будет правильным для Украины.

"У Украины мало молодежи в возрасте 18-25 лет, чтобы ее мобилизовать. Зеленский прав, что хочет ее сохранить. Если посмотреть на возрастной структурный состав населения страны, эта прослойка мужчин очень тонкая", — говорит Ледвидж.

Эксперт добавил, что в США отмечают мобилизацию в США, поскольку самому Вашингтону это помогло для войны во Вьетнаме.

"Американцы говорят — должны мобилизовать их, как мы для войны во Вьетнаме 1955-1975 годов. Во-первых, США мобилизовали не всех, а выборочно. Во-вторых, у них была война по выбору, а в Украине — за выживание. Если страна хочет существовать дальше, ей нужен народ", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Ледвидж напомнил, что даже во время холодной войны СССР планировал пользоваться численным преимуществом, поэтому для россиян это давняя тактика.

"Даже, если бы Украина призвала сейчас всех, кого хочет, не сможет количеством победить Россию, — она вчетверо больше по населению и платит за отправку на войну большие деньги. Некоторые проблемы не имеют хороших решений", — подытожил он.

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