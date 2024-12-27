Мобилизация в Украине: на каком предприятии будут бронировать 100% работников

Правительство Украины упростило правила бронирования для военнообязанных священнослужителей и признало религиозные организации критически важными для функционирования страны. Теперь все религиозные общины получат отсрочку для своих представителей без ограничений по количеству или уровню заработной платы.

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Кабинет Министров Украины утвердил изменения в постановление №76, позволяющие бронировать всех военнообязанных священнослужителей согласно перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ДЭСС). Это решение приравнивает их к таким категориям, как бенефициарные владельцы критически важных предприятий, члены наблюдательных советов и работники дипломатических учреждений.

Юридические лица религиозных организаций теперь считаются критически важными для экономики и жизнедеятельности населения. Этот статус приравнивает их к представительствам международных доноров и исполнителей технических проектов.

Новые правила снимают ограничения по бронированию не более половины сотрудников религиозных организаций. Кроме того, требование о начислении "белой" зарплаты в размере не менее 20 тысяч гривен теперь также не касается юридических лиц — религиозных учреждений.

Если священнослужитель освобождается от должности, отсрочка автоматически отменяется. Это происходит на основании электронного заявления от ДЭСС, формируемого на основе информации, представленной религиозной организацией.

Религиозные учреждения не будут включать в Единый перечень критически важных предприятий и организаций. Исключение закреплено в пункте 14 обновленного Порядка, регулирующего процесс бронирования военнообязанных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вопрос демобилизации во время полномасштабной войны — сложен и решить его в Украине пока нет возможности. Так объясняют чиновники. При этом постоянно распространяется информация о наличии соответствующего законопроекта.