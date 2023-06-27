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В ВСУ анонсировали результаты на фронте, которые порадуют всех

Украинские защитники продолжают продвигаться на юге, освобождая захваченные россиянами территории

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подрыв, а затем и уничтожение российскими войсками Каховской ГЭС не доставил украинским защитникам те хлопоты, на которые рассчитывали россияне. Наши воины вкладываются в план контрнаступления, который был утвержден еще раньше. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

В ВСУ анонсировали результаты на фронте, которые порадуют всех

ВСУ. Фото из открытых источников

Спикер отметила, план Кремля, как всегда оказался провальным. Расчет на то, что ВСУ не смогут преодолеть новые вызовы и-за подрыв ГЭС, оказался провальным. Единственное, что пришлось сделать командованию ВСУ – это немного скорректировать свои действия. При этом, по словам Гуменюк, такие изменения вкладываются в тот глобальный план, с того же "страшного продвижения" Сил обороны, который так пугает оккупантов.


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Наталия Гуменюк заявила, что российские захватчики продолжают понимать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, которую они вызвали, не остановит ВСУ.

"Мы продолжаем боевую работу, она результативна и идет заранее согласованным планом. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют, я уверена", — подчеркнула Гуменюк.

Отметим, сегодня ровно три недели, как россияне (в чем уже нет сомнений) совершили теракт – подрыв дамбы Каховской ГЭС. Согласно данным Офиса Генпрокурора, Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине, причем, 14 из них подпадает под определение экоцида. Сейчас на горизонте – новая угроза, вероятный теракт на Запорожской АЭС. Что можно сказать о мировой реакции на происходящее на данный момент? Кто и как себя проявил в этой ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tROqBDAro8s&ab_channel=UkrinformTV
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