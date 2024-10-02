В ВР заявили о необходимости радикальных мер по мобилизации

Темпы мобилизации в Украине замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, что требует "радикальных мер", сказал в интервью NV секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Мобилизация в Украине

"Мобилизация ухудшилась, она ухудшилась на данный момент по сравнению с месяцами, которые были. Нужно не бояться этого говорить, нужно принимать меры. Для кого-то эти мероприятия будут звучать радикально, кардинально", – сказал Костенко.

По мнению депутата, такими мерами может стать снижение призывного возраста или создание дополнительных стимулов для разных категорий населения, чтобы мотивировать подписывать контракты.

Более того, по его мнению, если не изменить ситуацию, мобилизация может остановиться вообще. А если еще Россия проведет новую волну мобилизации, последствия будут серьезными, подчеркнул политик.

Главной проблемой, по его словам, является неэффективный отбор кадров. Костенко убежден, что необходимо обращать внимание на качество набора, а не принимать всех подряд. Большая армия не гарантирует эффективности, если на поле боя оказывается, что многие из мобилизованных ограниченно пригодны к службе.

Ранее Костенко отмечал, что при принятии закона о мобилизации в мае удалось призвать больше военнослужащих, чем за предыдущие месяцы. Он также прогнозировал, что до конца года можно мобилизовать еще 200 тысяч человек.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после потери Силами обороны Угледара военный Николай Мельник подчеркнул, что необходимо честно признать, что свежемобилизованные военные не справляются с выполнением поставленных задач.



