В ВР сообщили о комплексной операции ВСУ: РФ в ступоре не может принять решение

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Ткачик Олеся
Украинские Силы обороны сейчас проводят масштабные операции, которые охватывают не одно направление и имеют важные последствия, в том числе в Курской области России. Об этом рассказал народный депутат и секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, сообщает Эспрессо.
Роман Костенко
В частности, Костенко подчеркнул, что эти операции направлены на перехват инициативы и снижение напряжения на Донбассе.
Когда его спросили о возможном ответе России на действия Украины в Курской области, Костенко отметил, что уже не существует каких-то "красных линий" для РФ.
По мнению депутата, действия ВСУ в Курской области являются положительным сигналом для западных партнеров, но настоящие последствия этой операции еще предстоят, поскольку их нельзя ожидать немедленно. Он отметил, что Россия сейчас оценивает ситуацию и решает, какие шаги ей следует предпринять дальше.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные сообщили сенсационную информацию о том, что враг начал постепенно отступать из Донбасса. В некоторых местах ВСУ отвоевывают утраченные позиции.
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