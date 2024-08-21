В ВР сообщили о комплексной операции ВСУ: РФ в ступоре не может принять решение

Украинские Силы обороны сейчас проводят масштабные операции, которые охватывают не одно направление и имеют важные последствия, в том числе в Курской области России. Об этом рассказал народный депутат и секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, сообщает Эспрессо.

Роман Костенко

В частности, Костенко подчеркнул, что эти операции направлены на перехват инициативы и снижение напряжения на Донбассе.

Когда его спросили о возможном ответе России на действия Украины в Курской области, Костенко отметил, что уже не существует каких-то "красных линий" для РФ.

"Мы уже сделали все, и они по факту использовали против нас все, что у них есть (я сейчас не говорю о ядерном оружии). Но они уничтожали нашу гражданскую инфраструктуру, гражданских людей… Мы захватили часть их территории: с 1944 года нога ни одного солдата иностранной армии, захватывающего территорию России, там не была. Мы показали: если это нужно для наших национальных интересов – мы это сделаем… Все, что они могут, – это обстрелять наши гражданские объекты. Я надеюсь, что наше ПВО и наши F-16 максимально сделают все, чтобы их ракеты не достигли цели", — заявил нардеп.

По мнению депутата, действия ВСУ в Курской области являются положительным сигналом для западных партнеров, но настоящие последствия этой операции еще предстоят, поскольку их нельзя ожидать немедленно. Он отметил, что Россия сейчас оценивает ситуацию и решает, какие шаги ей следует предпринять дальше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные сообщили сенсационную информацию о том, что враг начал постепенно отступать из Донбасса. В некоторых местах ВСУ отвоевывают утраченные позиции.



