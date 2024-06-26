В ВР рассказали, чего на самом деле Путин хочет добиться своей войной в Украине

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Ткачик Олеся
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что план завершения войны, развязанной Кремлем против Украины, представленный ключевыми советниками 45-го президента США Дональда Трампа, не стоит на данный момент рассматривать как такую “доктрину Трампа ”.
Александр Мережко
Во-первых, говорит нардеп, следует понимать, что этот план не является планом самого Трампа. По его словам, речь идет о плане от людей, даже официально не представляющих кандидата в президенты Трампа. Во-вторых, добавил политик, все же следует дождаться результатов выборов в Соединенных Штатах.
Мережко считает, что если Трамп победит на президентских выборах в США, нужно будет дождаться формирования его внешнеполитической команды и разработки реальной программы в области внешней политики. То есть, добавил политик, это все вопросы будущего.
При этом нардеп напомнил, что Трамп уже был президентом и прекрасно знает, что был "Минский процесс", неудачно завершившаяся попытка вести переговоры. Это привело к полномасштабному вторжению России против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, насколько реалистичен план Трампа по прекращению войны в Украине.
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