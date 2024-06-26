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В ВР рассказали, чего на самом деле Путин хочет добиться своей войной в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину как государство, заявил в эфире Freedom народный депутат Александр Мережко

26 июня 2024, 20:54
Автор:
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Ткачик Олеся
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что план завершения войны, развязанной Кремлем против Украины, представленный ключевыми советниками 45-го президента США Дональда Трампа, не стоит на данный момент рассматривать как такую “доктрину Трампа ”.

В ВР рассказали, чего на самом деле Путин хочет добиться своей войной в Украине

Александр Мережко

Во-первых, говорит нардеп, следует понимать, что этот план не является планом самого Трампа. По его словам, речь идет о плане от людей, даже официально не представляющих кандидата в президенты Трампа. Во-вторых, добавил политик, все же следует дождаться результатов выборов в Соединенных Штатах.

Мережко считает, что если Трамп победит на президентских выборах в США, нужно будет дождаться формирования его внешнеполитической команды и разработки реальной программы в области внешней политики. То есть, добавил политик, это все вопросы будущего.

При этом нардеп напомнил, что Трамп уже был президентом и прекрасно знает, что был "Минский процесс", неудачно завершившаяся попытка вести переговоры. Это привело к полномасштабному вторжению России против Украины.

"То есть, к большому сожалению, вот такого рода мирные переговоры с Путиным просто не работают. Потому что Путин не заинтересован в серьезных, добросовестных мирных переговорах и достижении дипломатического, политического решения. Он заинтересован в одном – в уничтожении Украины как государства. Он заинтересован в реализации геноцидного плана Украины. То есть, других каких-то мирных планов с его стороны или намерений просто не просматривается”, — заявил Мережко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, насколько реалистичен план Трампа по прекращению войны в Украине.




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Источник: https://uatv.ua/uk/predstavlenyj-radnykamy-trampa-plan-prypynennya-vijny-rf-proty-ukrayiny-poky-shho-ne-varto-rozglyadaty-yak-jogo-doktrynu-merezhko/
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